Кулеба розраховує, що ЄС збільшить поставки снарядів: Солдати на передовій чекають
Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів, які необхідні на передовій.
Джерело: сайт МЗС
Деталі: Повідомляється, що 6 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм португальським колегою Жуау Гомеша Кравійньйо, на яких обговорили широке коло питань.
Глава МЗС зазначив, що доки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності поставок. Тому сторони обговорили подальшу військову допомогу Україні як на двосторонній основі, так і через механізми ЄС.
Пряма мова Кулеби: "Зокрема ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом".
Деталі: Він наголосив, що "українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України".