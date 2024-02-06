Кулеба розраховує, що ЄС збільшить поставки снарядів: Солдати на передовій чекають

Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів, які необхідні на передовій.

Джерело: сайт МЗС

Деталі: Повідомляється, що 6 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм португальським колегою Жуау Гомеша Кравійньйо, на яких обговорили широке коло питань.

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Глава МЗС зазначив, що доки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності поставок. Тому сторони обговорили подальшу військову допомогу Україні як на двосторонній основі, так і через механізми ЄС.

Пряма мова Кулеби: "Зокрема ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом".

Деталі: Він наголосив, що "українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України".