Окупанти обстріляли Куп’янщину, поранена 71-річна жінка
Росіяни вранці 6 лютого обстріляли Куп’янський район на Харківщині, 71-річна жінка поранена.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 6 лютого приблизно о 9:00 російські військові обстріляли село Піщане Купʼянського району. Отримала поранення 71-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії".
Деталі: Також 5 лютого близько 21:00 збройні сили РФ завдали удар по селі Глушківка Курилівської територіальної громади. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено складські приміщення та трактор сільгосппідприємства. Попередньо, ворог бив по селу з РСЗВ.
Вранці 6 лютого російські військовослужбовці продовжили обстрілювати с. Глушківка. Зазнали пошкоджень шість житлових будинків, горів автомобіль.
Нагадаємо:
Цієї ночі окупанти зруйнували триповерховий готель на Харківщині. Рятувальники вилучили тіло 2-місячної дитини з-під завалів.