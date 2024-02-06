Окупанти обстріляли Куп’янщину, поранена 71-річна жінка

Росіяни вранці 6 лютого обстріляли Куп’янський район на Харківщині, 71-річна жінка поранена.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 6 лютого приблизно о 9:00 російські військові обстріляли село Піщане Купʼянського району. Отримала поранення 71-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії".

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Деталі: Також 5 лютого близько 21:00 збройні сили РФ завдали удар по селі Глушківка Курилівської територіальної громади. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено складські приміщення та трактор сільгосппідприємства. Попередньо, ворог бив по селу з РСЗВ.

Вранці 6 лютого російські військовослужбовці продовжили обстрілювати с. Глушківка. Зазнали пошкоджень шість житлових будинків, горів автомобіль.

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