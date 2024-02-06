Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Корнієнко розповів, коли Рада візьметься за відставку міністерки Лапутіної

Валентина РоманенкоВівторок, 6 лютого 2024, 18:37
Корнієнко розповів, коли Рада візьметься за відставку міністерки Лапутіної
Юлія Лапутіна. фото з Facebook Мінветеранів

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко каже, що парламент розгляне звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів 7 лютого.

Джерело: Корнієнко на заході щодо пріоритетів трансформації державного управління у вівторок у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Завтра ми здійснимо кадрове рішення в цьому питанні (звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра)".

Реклама:

Деталі: Водночас, за словами першого заступника голови ВР, питання призначення нового міністра у справах ветеранів розглядатиметься пізніше.

Що передувало: 5 лютого стало відомо, що міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку з займаної посади.

Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністерки у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

ВІДЕО ДНЯ

Лапутіна має звання генерала.

Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Кабінет міністрів
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Кабмін оголосив конкурс на посади в наглядову раду "Енергоатому"
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: