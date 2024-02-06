Корнієнко розповів, коли Рада візьметься за відставку міністерки Лапутіної

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко каже, що парламент розгляне звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів 7 лютого.

Джерело: Корнієнко на заході щодо пріоритетів трансформації державного управління у вівторок у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Завтра ми здійснимо кадрове рішення в цьому питанні (звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра)".

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Деталі: Водночас, за словами першого заступника голови ВР, питання призначення нового міністра у справах ветеранів розглядатиметься пізніше.

Що передувало: 5 лютого стало відомо, що міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку з займаної посади.

Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністерки у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

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Лапутіна має звання генерала.