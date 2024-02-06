Молдова залучила до оборонної модернізації поляків

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що відомство підписало угоду про співпрацю з польською збройовою компанією MESKO S.A.

Джерело: Newsmaker, цитує "Європейська правда"

Деталі: Окрім представників компанії MESKO S.A., на зустрічі були присутні посол Польщі Томаш Кабхдей та військовий аташе Польщі.

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Як повідомив Носатий, на зустрічі обговорили двосторонню співпрацю у сфері оборони та перспективи її активізації, також реформи у Національній армії.

"Крім того, під час зустрічі ми ознайомилися з діяльністю компанії MESKO S.A., з якою підписали угоду про співпрацю у контексті завдання модернізації оборонного відомства", – додав молдовський міністр.

Інших деталей угоди не повідомляють.

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MESKO S.A. має більш як сторічну історію, її називають найбільшим польським виробником боєприпасів та протитанкових і зенітних ракет.

Оборонний бюджет Молдови на 2024 рік складе близько 2 млрд леїв (майже 105 тисяч євро), тоді як у попередньому році він становив 1,7 млрд леїв.

Цьому передувало: Наприкінці 2023 року Молдова отримала перший радар нового покоління для захисту свого неба.

У січні 2024 року президентка Молдови створила комісію, яка напрацює Національну стратегію оборони.