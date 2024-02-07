Канада запровадила санкції проти високопоставлених членів ХАМАСу

Канада запровадила санкції проти 11 високопоставлених членів терористичної організації ХАМАС.

Джерело: Міністерство закордонних справ Канади

Дослівно: "Санкції стосуються 11 осіб, які займають керівні позиції в ХАМАС або пов’язаних організаціях, і які брали безпосередню участь у плануванні, фінансуванні й вчиненні терористичних нападів на Ізраїль 7 жовтня

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Разом із міжнародними партнерами Канада рішуче діє задля обмеження спроможності ХАМАС збирати й використовувати кошти для подальших нападів на Ізраїль".

Деталі: Зазначається, що до санкційного переліку увійшов військовий керівник ХАМАС Мухаммед Дейф, політичний лідер угруповання Ях’я Сінвар, військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі й інші.

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни. Канада вперше запроваджує санкції проти "недержавних суб’єктів".

ВІДЕО ДНЯ

Канада офіційно визнала ХАМАС терористичною організацією ще в 2002 році, заборонивши будь-яку свідому співпрацю із цим угрупованням.