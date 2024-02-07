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Росіяни тиснуть на 7 напрямках, за добу ЗСУ відбили майже сотню атак − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 08:20
Росіяни тиснуть на 7 напрямках, за добу ЗСУ відбили майже сотню атак − Генштаб
Українські військові. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту, за минулу добу завдали 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснили 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах; загалом протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА.

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Авіаційних ударів зазнали: Яблунівка Сумської області; Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області; Олександропіль, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. За минулу добу Сили оборони відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 20 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Протягом минулої доби окупанти здійснили 2 безуспішні атаки.

Водночас авіація Сил оборони за минулу добу завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах загарбників. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах росіян.

Теми: Донецька областьХарківська областьХерсонська областьГенштаб
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