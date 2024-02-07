Пентагон: Якщо ми схибимо з допомогою Україні, це заохотить Китай до агресії

У Міністерстві оборони США заявили, що послаблення американської підтримки України може стати небезпечним сигналом не тільки для РФ, але й для Китаю, тому потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

Джерело: брифінг заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Китай спостерігає за тим, як ми підтримуємо Україну перед обличчям відкритої агресії РФ. Якщо ми схибимо, то це заохотить КНР до ще більш провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначила представниця Пентагону.

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За її словами, якщо Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

"Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади та контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимось в прямому конфлікті (з РФ), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", – вказала Сінгх.

Вона зауважила, що США можуть діяти відповідально та заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти серйознішим наслідкам.

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