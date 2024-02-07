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Не здетонувала: на Львівщині знайшли уламки збитої ракети

Олена РощінаСереда, 7 лютого 2024, 12:15
Не здетонувала: на Львівщині знайшли уламки збитої ракети
Уламок збитої у Стрийському районі ракети, фото ОВА з Телеграм Максима Козицького

У Стрийському районі Львівської області серед поля виявили уламки збитої вранці 7 лютого російської ракети, яка не здетонувала.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Пряма мова Козициького: "В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки. 

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Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна "знахідка", у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102". 

Деталі: Раніше голова ОВА повідомляв, Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі, минулося без жертв, постраждалих і пошкоджень на об'єктах.

У селі Стрийського району в полі впали уламки ракети
У селі Стрийського району в полі впали уламки ракети
Фото Львівської ОВА з Телеграму Максима Козицького

А в Дрогобичі Львівської області ракета влучила у промисловий об'єкт, частково зруйнувавши будівлю і спричинивши пожежу. 

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Козицький повідомив, що близько 09:30 пожежу на промисловому обʼєкті у Дрогобичі загасили.

За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м кв та автомобіль-сміттєвоз. Люди не постраждали. Інформація ще доповнюється. 

Цьому передувало: Загалом уночі та вранці 7 лютого окупанти з РФ застосували 64 засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Повітряні сили та Сили оборони України ліквідували 44 цілі: 29 ракет і 15 безпілотників.

Польща піднімала авіацію через масовану ракетну атаку Росії на Україну.

Теми: Львівщинаракетний ударвійна
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