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Майже 70% українців продовжують довіряти Зеленському – опитування

Станіслав ПогоріловСереда, 7 лютого 2024, 14:22
Майже 70% українців продовжують довіряти Зеленському – опитування
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Станом на січень українці продовжували довіряти президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, Сергію Притулі та очільнику МЗС Дмитру Кулебі.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова", яке проводилось з 19 до 25 січня 2024 року

Деталі: За даними опитування, довіра до Зеленського складає 69%, Кіма 58%, до Притули 54% і до Кулеби (50%).

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Більшість опитаних висловили недовіру лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко (80,5%), Олексію Арестовичу (79%), голові депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрію Бойку (78%), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку (70%), народній депутатці Мар′яні Безуглій (66%), голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії (58%), а також голові ОП Андрію Єрмаку (55,5%), та голові ВРУ Руслану Стефанчуку (50,5%).

Також частіше респонденти висловлювали довіру, ніж недовіру, до радника голову ОП Михайла Подоляка (відповідно 44% і 32%), голови СБУ Василя Малюка (відповідно 40% і 22%), міністра оборони Рустема Умєрова (відповідно 33% і 27%), голови МВС Ігоря Клименка (відповідно 28% і 23%).

Частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє секретарю РНБО Олексію Данілову майже на однаковому рівні, відповідно 36% і 35,5%.

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Довідково: Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року методом face-to-face. Загалом було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Що було раніше: Наприкінці грудня 2023 року  Фондом "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова були представлені результати опитування, згідно з якими довіра до Зеленського складала 71%.

Теми: ЗеленськийопитуванняУкраїна
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