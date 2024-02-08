Сирський відвідав Бахмутський напрямок

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сухопутні війська

Дослівно: "Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.

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Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях".

Деталі: Повідомляється, що Сирський заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.

Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій.

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Після цього вони разом спланували сценарії відсічі окупантам та недопущення просування ворога вперед.

За результатами роботи на Бахмутському напрямку Сирський прийняв низку рішень: "Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами".