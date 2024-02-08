Над Дніпропетровщиною сили ППО збили російську ракету Х-59
Четвер, 8 лютого 2024, 18:16
Повітряне командування "Схід" повідомило про збиття керованої авіаційної ракети Х-59 російських загарбників у Дніпропетровській області.
Джерело: повітряне командування "Схід" у Facebook, Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59".
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Деталі: Перед цим ракетна небезпека була оголошена в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях.
Повітряні сили повідомляли про рух російської ракети у напрямку Кривого Рогу.