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Над Дніпропетровщиною сили ППО збили російську ракету Х-59

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 лютого 2024, 18:16
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили російську ракету Х-59
Ілюстративне фото Getty Images

Повітряне командування "Схід" повідомило про збиття керованої авіаційної ракети Х-59 російських загарбників у Дніпропетровській області.

Джерело: повітряне командування "Схід" у Facebook, Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59".

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Деталі: Перед цим ракетна небезпека була оголошена в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях.

Повітряні сили повідомляли про рух російської ракети у напрямку Кривого Рогу.

Теми: ракетний ударДніпропетровська областьвійна
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