Окупанти атакували Херсонщину: двоє людей загинули

Російські війська атакували Херсонщину 8 лютого, двоє людей загинули, ще одна травмована.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються".

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Деталі: Також в Білозерській громаді поранений 58-річний чоловік, він у лікарні. В момент атаки, за даними прокуратури, чоловік намагався дістатися укриття.