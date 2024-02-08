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Кличко про звільнення Залужного: Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 лютого 2024, 19:54
Кличко про звільнення Залужного: Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни
Віталій Кличко, фото: Getty images

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного та висловив сподівання, що влада пояснить суспільству свої дії.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Дякую генералу і людині з великої букви Валерію Залужному за службу Україні, за захист нашої держави. Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий Генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень".

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Деталі: Мер столиці висловив переконання, що Залужний гідно подолає це випробування.

"Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє", - зазначив Кличко.

Нагадаємо: 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного. 

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Читайте також: Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного

Теми: Віталій КличкоЗалужнийЗбройні сили
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