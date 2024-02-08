Кличко про звільнення Залужного: Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного та висловив сподівання, що влада пояснить суспільству свої дії.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Дякую генералу і людині з великої букви Валерію Залужному за службу Україні, за захист нашої держави. Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий Генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень".

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Деталі: Мер столиці висловив переконання, що Залужний гідно подолає це випробування.

"Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє", - зазначив Кличко.

Нагадаємо: 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.

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Що цьому передувало:

Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.

Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

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