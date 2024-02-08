Кличко про звільнення Залужного: Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни
Мер Києва Віталій Кличко відреагував на звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного та висловив сподівання, що влада пояснить суспільству свої дії.
Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Дякую генералу і людині з великої букви Валерію Залужному за службу Україні, за захист нашої держави. Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий Генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень".
Деталі: Мер столиці висловив переконання, що Залужний гідно подолає це випробування.
"Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє", - зазначив Кличко.
Нагадаємо: 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.
Що цьому передувало:
- Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
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