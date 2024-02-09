У Запорізькій області окупанти створюють мілітаристичні табори для українських підлітків – спротив

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "У Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

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Деталі: У спротиві зазначають, що у клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ.

Це відбуватиметься, йдеться в повідомленні, під наглядом інструкторів-окупантів з Росії.