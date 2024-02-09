Умєров представив Генштабу нового головкома та подякував Залужному

Міністр оборони Рустем Умєров представив у Генеральному штабі нового головнокомандувача Олександра Сирського, на церемонії також був присутній ексголовнокомандувач Валерій Залужний.

Джерело: Міноборони

Пряма мова Умєрова: "Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу.

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Як міністр оборони, гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних сил України. Оборона – в надійних руках. До перемоги".

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