Умєров представив Генштабу нового головкома та подякував Залужному
П'ятниця, 9 лютого 2024, 14:13
Міністр оборони Рустем Умєров представив у Генеральному штабі нового головнокомандувача Олександра Сирського, на церемонії також був присутній ексголовнокомандувач Валерій Залужний.
Джерело: Міноборони
Пряма мова Умєрова: "Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу.
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Як міністр оборони, гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних сил України. Оборона – в надійних руках. До перемоги".
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.