Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров представив Генштабу нового головкома та подякував Залужному

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 14:13
Умєров представив Генштабу нового головкома та подякував Залужному
ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ, ФОТО СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров представив у Генеральному штабі нового головнокомандувача Олександра Сирського, на церемонії також був присутній ексголовнокомандувач Валерій Залужний.

Джерело: Міноборони

Пряма мова Умєрова: "Також подякував генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події, за лідерство у непростий час і пророблену роботу.

Реклама:

Як міністр оборони, гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування Збройних сил України. Оборона – в надійних руках. До перемоги".

Читайте також: Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський, якого Зеленський призначив головнокомандувачем

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

Теми: СирськийЗалужнийУмєров РустемГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів

Сили ППО збили три російських літаки

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну

ЗМІ: Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО через "критичне ставлення" до РФ

Зеленський: Ми повернемо мільйони біженців додому, якщо буде достатньо систем ППО

Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Сирський
Сирський розповів, які завдання стоять перед ним на новій посаді
Зеленський вказав, яких змін чекає у ЗСУ після призначення Сирського
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ
Останні новини
16:41
Норвегія передає Україні партію медичного обладнання для військових
16:40
ФОТОЗоозахисники шукають домівку псу, який жив із військовими на передовій і зазнав травми
16:33
відеоЗеленський: Ключове питання зараз – збереження американської підтримки
16:24
Безпековий договір з Нідерландами "на фінальному етапі" – Рютте
16:20
Чехія знайшла спосіб дістати 3,5 млн снарядів для України – Павел
16:14
ЄБРР та Італія виділить 200 мільйонів євро на відновлення ГЕС
16:06
оновленоУ Куп’янську зруйновано будинок на 2 під’їзди, під завалами можуть бути люди
15:57
ГУР повідомило, що забезпечувало коридор для відходу бійців з Авдіївки
15:45
РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів
15:41
Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну
Усі новини...
Реклама: