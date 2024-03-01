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"Нет войне" і "Украинцы хорошие люди": росіяни на похороні Навального вигукували антивоєнні гасла

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 березня 2024, 18:30
Нет войне і Украинцы хорошие люди: росіяни на похороні Навального вигукували антивоєнні гасла
Скриншот

У Москві 1 березня на похороні Олексія Навального люди вигукували антивоєнні гасла, водночас місцеві ЗМІ вже повідомляють про затриманих.

Джерело: ВВС російська служба, ОВД-инфо, МедузаВажные истории

Деталі: Зокрема росіяни скандували ""Украинцы хорошие люди" і  вимагали  "Вернуть солдат домой".

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Також російська служба ВВС оприлюднила відео з довгою чергою людей до кладовища, які вигукували "Нет войне".

Видання ОВД-инфо повідомило, що загалом йому відомо про понад 45 затриманих в Росії. Найбільше, 18 людей, затримали у Новосибірську. Ще 10 людей під час покладання квітів затримали у Єкатеринбурзі.

Також 10 людей затримали у Воронезькій області, коли вони їхали на прощання з Навальним до Москви. У Москві – 6 затримань.

Що передувало: 

У Москві 1 березня поховали російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у 16 лютого у виправній колонії. 

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
  • 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили. 
  • 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон. 
  • 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.
  • 27 лютого речниця політика Кіра Ярмиш повідомила, що московські ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Теми: НавальнийРосія
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