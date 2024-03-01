"Нет войне" і "Украинцы хорошие люди": росіяни на похороні Навального вигукували антивоєнні гасла

У Москві 1 березня на похороні Олексія Навального люди вигукували антивоєнні гасла, водночас місцеві ЗМІ вже повідомляють про затриманих.

Джерело: ВВС російська служба, ОВД-инфо, Медуза, Важные истории

Деталі: Зокрема росіяни скандували ""Украинцы хорошие люди" і вимагали "Вернуть солдат домой".

Реклама:

Також росіяни вимагали "Вернуть солдат домой" pic.twitter.com/vSQgsbq5mm — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Також російська служба ВВС оприлюднила відео з довгою чергою людей до кладовища, які вигукували "Нет войне".

Російська служба ВВС оприлюднила відео, де росіяни, які прийшли попрощатися з Навальним, вигукували «Нет войне». pic.twitter.com/rtKG7svVHh — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024

Видання ОВД-инфо повідомило, що загалом йому відомо про понад 45 затриманих в Росії. Найбільше, 18 людей, затримали у Новосибірську. Ще 10 людей під час покладання квітів затримали у Єкатеринбурзі.

Також 10 людей затримали у Воронезькій області, коли вони їхали на прощання з Навальним до Москви. У Москві – 6 затримань.

Що передувало:

У Москві 1 березня поховали російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у 16 лютого у виправній колонії.

Передісторія: