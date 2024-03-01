"Нет войне" і "Украинцы хорошие люди": росіяни на похороні Навального вигукували антивоєнні гасла
У Москві 1 березня на похороні Олексія Навального люди вигукували антивоєнні гасла, водночас місцеві ЗМІ вже повідомляють про затриманих.
Джерело: ВВС російська служба, ОВД-инфо, Медуза, Важные истории
Деталі: Зокрема росіяни скандували ""Украинцы хорошие люди" і вимагали "Вернуть солдат домой".
Також росіяни вимагали "Вернуть солдат домой" pic.twitter.com/vSQgsbq5mm— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024
Також російська служба ВВС оприлюднила відео з довгою чергою людей до кладовища, які вигукували "Нет войне".
Російська служба ВВС оприлюднила відео, де росіяни, які прийшли попрощатися з Навальним, вигукували «Нет войне». pic.twitter.com/rtKG7svVHh— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 1, 2024
Видання ОВД-инфо повідомило, що загалом йому відомо про понад 45 затриманих в Росії. Найбільше, 18 людей, затримали у Новосибірську. Ще 10 людей під час покладання квітів затримали у Єкатеринбурзі.
Також 10 людей затримали у Воронезькій області, коли вони їхали на прощання з Навальним до Москви. У Москві – 6 затримань.
Що передувало:
У Москві 1 березня поховали російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у 16 лютого у виправній колонії.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
- 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили.
- 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.
- 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.
- 27 лютого речниця політика Кіра Ярмиш повідомила, що московські ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.