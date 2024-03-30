Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Італійські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Олена ІвашківСубота, 30 березня 2024, 02:33
Італійські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем
Eurofighter EF-2000, фото: Вікіпедія

Італійські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем за останні 24 години.

Джерело: Ansa з посиланням на італійські джерела

Деталі: За останні 24 години винищувачі Eurofighters ВПС Італії, що входять до складу 4-ї авіаційної тактичної групи, яка дислокується на польській базі в Мальборку, здійснили подвійне перехоплення російських літаків у Балтійському морі.

Реклама:

Тривога, оголошена з командного центру НАТО, що базується в Уедемі (Німеччина), була оголошена у четвер і у п’ятницю вранці через сигнал про неопізнаний літак, який пролітав над міжнародними водами Балтійського моря. 

Після того, як літак був ідентифікований, італійські винищувачі F-2000 повернулись на свою базу в Мальборку.

Теми: НАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Зеленський про плани росіян мобілізувати 300 тисяч: Не факт, що це остаточна кількість

У Києві чоловік напав на працівників ТЦК

фотоЗеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на Чернігівщині

Голова СБУ дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги – нардеп

відеоСлідство.Інфо: СБУ використала військкомат як помсту проти журналіста через розслідування

Усі новини...
НАТО
Каллас у двадцяту річницю вступу країни у НАТО закликала підтримати членство України
Через останні удари РФ по інфраструктурі зібрали Раду Україна-НАТО
Глава МЗС Швеції назвав пріоритети НАТО, щоб покласти край "безвідповідальним" діям РФ
Останні новини
23:03
Тиск через повістку: "Медіарух" вимагає відкрити провадження щодо співробітників СБУ і ТЦК
22:47
Генштаб: На Бахмутському напрямку відбито 10 атак, на Новопавлівському – 16
22:38
Зеленський про фортифікації: На деяких напрямках до 98% робіт виконано
22:25
Президент: Нам мало однієї Туреччини як посередника
22:09
Зеленський: Не можу кликати іноземні війська воювати в Україну, бо Росія підніме хайп
21:47
Зеленський: Сподіваємося на допомогу від США, але згодні й на кредит
21:36
Росіяни обстріляли з артилерії Покровський район і вбили 5 людей, серед яких неповнолітня
21:11
Зеленський: Щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot
21:05
Підтримка німецьких ультраправих впала через підозру у зв’язках з РФ
20:53
В Україні розробляють зброю проти КАБів – Зеленський
Усі новини...
Реклама: