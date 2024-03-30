Італійські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем за останні 24 години.

Джерело: Ansa з посиланням на італійські джерела

Деталі: За останні 24 години винищувачі Eurofighters ВПС Італії, що входять до складу 4-ї авіаційної тактичної групи, яка дислокується на польській базі в Мальборку, здійснили подвійне перехоплення російських літаків у Балтійському морі.

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Тривога, оголошена з командного центру НАТО, що базується в Уедемі (Німеччина), була оголошена у четвер і у п’ятницю вранці через сигнал про неопізнаний літак, який пролітав над міжнародними водами Балтійського моря.

Після того, як літак був ідентифікований, італійські винищувачі F-2000 повернулись на свою базу в Мальборку.