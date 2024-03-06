Одинадцять порушників кордону проти Тиси: двох рятували, один зламав ногу

Наряди відділу прикордонної служби "Тячів" Мукачівського загону 5 березня 2024 року припинили кілька спроб порушення річкової ділянки кордону з Румунією.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Спершу військовослужбовці цього підрозділу поблизу Тиси виявили групу з семи чоловіків. На законні вимоги прикордонників зупинитися, порушники кинулися навтьоки. П’ятеро з них стрибнули у воду. Зрозумівши наскільки глибока та стрімка річка, троє одразу повернулися і спробували сховатися у чагарниках. Двох інших довелось рятувати прикордонникам. Ще двох знайшли за допомогою безпілотника.

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Затриманими виявились жителі Тернопільщини, Сумщини, Харківщини, Рівненщини та Київщини. Чоловіки зізналися, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них мав заплатити від 4 до 8,5 тисяч доларів.

Крім цієї групи, у вівторок прикордонники відділу "Тячів" біля Тиси затримали трьох чоловіків, які є жителями Кіровоградщини, Київщини та Харківщини. Ще один порушник кордону – киянин – на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Військовослужбовці Держприкордонслужби надали йому допомогу, доставили в лікарню, де травмованому діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.

фото дпсу

фото дпсу

Стосовно усіх затриманих порушників прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

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Правову оцінку їхнім діям надаватиме суд.