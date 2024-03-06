Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одинадцять порушників кордону проти Тиси: двох рятували, один зламав ногу

Валентина РоманенкоСереда, 6 березня 2024, 13:15
Одинадцять порушників кордону проти Тиси: двох рятували, один зламав ногу
фото ДПСУ

Наряди відділу прикордонної служби "Тячів" Мукачівського загону 5 березня 2024 року припинили кілька спроб порушення річкової ділянки кордону з Румунією.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Спершу військовослужбовці цього підрозділу поблизу Тиси виявили групу з семи чоловіків. На законні вимоги прикордонників зупинитися, порушники кинулися навтьоки. П’ятеро з них стрибнули у воду. Зрозумівши наскільки глибока та стрімка річка, троє одразу повернулися і спробували сховатися у чагарниках. Двох інших довелось рятувати прикордонникам. Ще двох знайшли за допомогою безпілотника.

Реклама:

Затриманими виявились жителі Тернопільщини, Сумщини, Харківщини, Рівненщини та Київщини. Чоловіки зізналися, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них мав заплатити від 4 до 8,5 тисяч доларів.

Крім цієї групи, у вівторок прикордонники відділу "Тячів" біля Тиси затримали трьох чоловіків, які є жителями Кіровоградщини, Київщини та Харківщини. Ще один порушник кордону – киянин – на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Військовослужбовці Держприкордонслужби надали йому допомогу, доставили в лікарню, де травмованому діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.

 
фото дпсу
 
фото дпсу

Стосовно усіх затриманих порушників прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

ВІДЕО ДНЯ

Правову оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Теми: ухилянтикордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
ухилянти
З Тиси дістали тіло 21-річного прикарпатця
Три дні блукав у горах та ледь не загинув: біля кордону виявили знесиленого чоловіка
12 тисяч доларів за перетин кордону: затримали 9 ухилянтів, які намагалися потрапити до Угорщини
Останні новини
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Усі новини...
Реклама: