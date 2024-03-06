РФ вдарила по Харківщині: є загиблий та семеро поранених, серед них діти

Російські військові атакували селище Борова Харківської області, внаслідок чого загинув 70-річний чоловік, ще семеро людей постраждали, з них – троє дітей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються. 73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості. У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення".

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Деталі: За словами очільника ОВА, наразі всім постраждалим медична допомога. Також внаслідок обстрілів спалахнула пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж та господарчі споруди.





