МЗС Угорщини: Орбан хоче обговорити з Трампом припинення війни в Україні

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан хоче обговорити у Флориді цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом, як припинити війну в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За словами Сійярто, зустріч з Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

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Угорський міністр стверджує, що переговори про припинення війни неминучі, оскільки "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".

Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України.

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