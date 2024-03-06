МЗС Угорщини: Орбан хоче обговорити з Трампом припинення війни в Україні
Середа, 6 березня 2024, 15:02
Очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан хоче обговорити у Флориді цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом, як припинити війну в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: За словами Сійярто, зустріч з Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.
Реклама:
Угорський міністр стверджує, що переговори про припинення війни неминучі, оскільки "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".
Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України.
Передістория:
ВІДЕО ДНЯ
- Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" в Україні і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.
- ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.