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МЗС Угорщини: Орбан хоче обговорити з Трампом припинення війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 15:02
МЗС Угорщини: Орбан хоче обговорити з Трампом припинення війни в Україні
Віктор Орбан, Дональд Трамп, фото: Getty Images

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан хоче обговорити у Флориді цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом, як припинити війну в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За словами Сійярто, зустріч з Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

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Угорський міністр стверджує, що переговори про припинення війни неминучі, оскільки "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".

Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України.

Передістория:

ВІДЕО ДНЯ
  • Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" в Україні і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана. 
  • ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Теми: ОрбанТрампУкраїнавійна
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