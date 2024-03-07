Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден звернеться до Конгресу, говоритиме і про Україну

Ольга Глущенко Четвер, 7 березня 2024, 06:54
Байден звернеться до Конгресу, говоритиме і про Україну
Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден має намір звернутися до обох палат Конгресу з доповіддю "Про стан справ у країні" і закликати законодавців негайно ухвалити відповідний законопроєкт про допомогу Україні.

Джерело: Укрінформ із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр, Байден у мережі Х

Пряма мова Жан-П’єр: "Стосовно України, безумовно, президент продовжить наполягати на тому, що республіканці в Палаті представників повинні просуватися далі, спікер має винести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки".

Реклама:

"Це також стосується нашої власної національної безпеки. Тож ми не можемо дозволити, щоби політика стала на заваді нашій нацбезпеці".

Деталі: Байден у мережі Х опублікував відео з підписом: "Завтра ввечері о 21:00 я виступлю зі зверненням "Про стан справ у державі"".

Теми: БайденСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Байден
Заява Байдена: другий термін Трампа, це повернення до "хаосу, розколу та темряви"
Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій у Супервівторок
Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну
Останні новини
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Усі новини...
Реклама: