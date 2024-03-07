Байден звернеться до Конгресу, говоритиме і про Україну
Президент США Джо Байден має намір звернутися до обох палат Конгресу з доповіддю "Про стан справ у країні" і закликати законодавців негайно ухвалити відповідний законопроєкт про допомогу Україні.
Джерело: Укрінформ із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр, Байден у мережі Х
Пряма мова Жан-П’єр: "Стосовно України, безумовно, президент продовжить наполягати на тому, що республіканці в Палаті представників повинні просуватися далі, спікер має винести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки".
"Це також стосується нашої власної національної безпеки. Тож ми не можемо дозволити, щоби політика стала на заваді нашій нацбезпеці".
Деталі: Байден у мережі Х опублікував відео з підписом: "Завтра ввечері о 21:00 я виступлю зі зверненням "Про стан справ у державі"".
See you tomorrow night at 9 PM ET. pic.twitter.com/KazBXBPdZQ— President Biden (@POTUS) March 7, 2024ВІДЕО ДНЯ