У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, щоб той схвалив пакет з фінансуванням для України, а також шукатиме інші варіанти допомоги, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кірбі "Голосу Америки"
Деталі: Він додав, що США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.
Пряма мова Кірбі: "І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування".
Деталі: Кірбі підкреслив, що вони завжди розглядають інші можливості, які можуть використати, але, за його словами, "якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування".
Він додав, що зараз "важко сказати з упевненістю", чи схвалить Палата представників цей проєкт, наголосивши, що все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.
Пряма мова Кірбі: "Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання".
Передісторія:
- За даними ЗМІ, адміністрація Байдена вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для надання підтримки Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.