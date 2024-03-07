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У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 09:10
У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні
Джон Кірбі. Фото defense.gov

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, щоб той схвалив пакет з фінансуванням для України, а також шукатиме інші варіанти допомоги, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кірбі "Голосу Америки" 

Деталі: Він додав, що США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.

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Пряма мова Кірбі: "І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування".

Деталі: Кірбі підкреслив, що вони завжди розглядають інші можливості, які можуть використати, але, за його словами, "якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування".

Він додав, що зараз "важко сказати з упевненістю", чи схвалить Палата представників цей проєкт, наголосивши, що все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.

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Пряма мова Кірбі: "Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання".

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Теми: СШАдопомога Україні
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