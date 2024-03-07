15-річний підліток допомагав 5 ухилянтам дістатися до Румунії

Прикордонники спіймали 5 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон у супроводі 15-річного підлітка.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Прикордонники зупинили групу з 5 чоловік, які прямували до українсько-румунського кордону у супроводі 15-річного підлітка. Правоохоронці встановили, що "подорожуючі" заплатили організатору від $3500 до $4000".

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Деталі: Повідомляється, що підлітка, який супроводжував правопорушників, передали батькам. На затриманих правопорушників прикордонники склали адміністративні протоколи.

Наразі правоохоронці шукають організатора схеми незаконного перетину кордону.





