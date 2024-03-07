Росіяни скинули авіабомбу на Торецьк: є поранені

Окупанти скинули на приватний сектор Торецька Донецької області авіабомбу КАБ-500, поранення отримали троє людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, об 11:10 7 березня російська армія завдала авіаудару по Торецьку. В черговий раз проти мирного населення окупанти використали "КАБ-500".

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Засіб ураження поцілив по одній з вулиць приватного сектору, де на той час між собою спілкувались троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік та жінка.

Потерпілим із контузією, пораненням руки та переломом було надано медичну допомогу.

Також пошкоджено декілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху снаряду зайнялась пожежа.

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