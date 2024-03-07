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Бьюті-блогерка у ТікТоку називала агресію РФ гібридною війною і вимагала від влади компенсації

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 березня 2024, 15:07
Бьюті-блогерка у ТікТоку називала агресію РФ гібридною війною і вимагала від влади компенсації
фото прокуратури

Правоохоронці викрили кількох прокремлівських агітаторів, які поширювали російські наративи.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: Зокрема у Києві підозру отримали блогерка-косметолог, яка у ТікТоку називала агресію РФ проти України гібридною війною, та охоронець, який в "Однокласниках" виправдовував росіян.

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33-річна підозрювана працює в сфері краси, а у соцмережах здебільшого рекламує свої бьюті-процедури та позиціонує себе як косметолога з багаторічним досвідом. Втім, згодом жінка вирішила публікувати відео на політичні теми. Так, на одній зі своїх сторінок своїй у соціальній мережі "ТікТок" вона поширювала відеоролики, у яких називала збройну агресію внутрішнім громадянським конфліктом.

Зокрема, починаючи з вересня 2023 року вона опублікувала кілька матеріалів, в яких розповідала про те, що в Україні триває гібридна війна, яку треба припинити. Крім того, блогерка записала звернення до влади, заявивши, що хоче моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у столиці. При цьому весь цей час вона мешкала у Києві і на власні очі могла бачити руйнівні наслідки російської агресії.

Наразі вказана сторінка у ТікТоку видалена.

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Ще один мешканець столиці, 61-річний охоронець паркінгу, отримав підозру за поширення аналогічних матеріалів в соціальній мережі "Однокласники".

Слідством встановлено, що киянин, використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники", поширював матеріали, у яких міститься виправдовування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

Крім того, чоловік в своїх постах поширював російські наративи про "бандерівців та нацистів".

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання підозрюваного мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

На Миколаївщині затримали 52-річну жительку Первомайська, яка поширювала матеріали із закликами щодо захоплення території України.

В СБУ стверджують, що жінка дистанційно працювала на колаборантку Тетяну Монтян: готувала для її Телеграм-каналу псевдонаукові дописи про війну в Україні. Поплічниця Монтян у своїх публікаціях намагалась максимально "відбілити" повномасштабне вторгнення РФ, називаючи його "вимушеною реакцією Кремля".

За даними прокуратури, підозрювану арештовано.

 

У Харкові затримали посадовицю метрополітену, яка поширювала серед своїх колег кремлівські наративи щодо збройної агресії проти України.

В СБУ кажуть, що задокументували, як ворожа агітаторка запевняла оточуючих у тому, що починаючи з 2014 року і по сьогодні в нашій державі триває "громадянський конфлікт".

Теми: пропагандаСБУвійна
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