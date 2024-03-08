ЗМІ оприлюднили ключові моменти з майбутнього звернення Байдена

Американські ЗМІ опублікували уривки звернення до Конгресу президента США Джо Байдена.

Джерело: Bloomberg, CNN

Деталі: У публікаціях ідеться, що Байден намагатиметься відкинути закиди щодо свого віку у зверненні "Про стан справ у державі", звинувативши свого ймовірного опонента від Республіканської партії – колишнього президента Дональда Трампа – у тому, що він становить загрозу для американської демократії.

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Пряма мова: "Моє життя навчило мене приймати свободу і демократію. Майбутнє, засноване на основних цінностях, які визначили Америку: чесність, порядність, гідність, рівність.

Поважати кожного. Дати кожному чесний шанс. Не давати ненависті притулку. Зараз деякі люди мого віку бачать іншу історію: американську історію образи, помсти і відплати. Це не про мене".

Деталі: Bloomberg вказує на те, що перед президентом стоїть завдання переконати скептично налаштованих американців у тому, що він здатен провести ще чотири роки в Білому домі і сформулювати порядок денний на другий термін.

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Очікується, що Байден підкреслить досягнення свого першого терміну і наполягатиме на нових діях щодо допомоги Україні, імміграції, права на аборт, підвищення податків для багатих і зниження цін на ліки.

Крім того, Байден оголосить про рішення побудувати тимчасовий порт у секторі Гази для постачання гуманітарної допомоги палестинцям.

За словами джерел CNN, він "забезпечить можливість приймати сотні додаткових вантажівок з гуманітарною допомогою щодня".