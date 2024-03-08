Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ оприлюднили ключові моменти з майбутнього звернення Байдена

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 березня 2024, 03:12
ЗМІ оприлюднили ключові моменти з майбутнього звернення Байдена
Байден, фото: Getty Images

Американські ЗМІ опублікували уривки звернення до Конгресу президента США Джо Байдена.

Джерело: Bloomberg, CNN

Деталі: У публікаціях ідеться, що Байден намагатиметься відкинути закиди щодо свого віку у зверненні "Про стан справ у державі", звинувативши свого ймовірного опонента від Республіканської партії – колишнього президента Дональда Трампа – у тому, що він становить загрозу для американської демократії.

Реклама:

Пряма мова: "Моє життя навчило мене приймати свободу і демократію. Майбутнє, засноване на основних цінностях, які визначили Америку: чесність, порядність, гідність, рівність.

Поважати кожного. Дати кожному чесний шанс. Не давати ненависті притулку. Зараз деякі люди мого віку бачать іншу історію: американську історію образи, помсти і відплати. Це не про мене".

Деталі: Bloomberg вказує на те, що перед президентом стоїть завдання переконати скептично налаштованих американців у тому, що він здатен провести ще чотири роки в Білому домі і сформулювати порядок денний на другий термін.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що Байден підкреслить досягнення свого першого терміну і наполягатиме на нових діях щодо допомоги Україні, імміграції, права на аборт, підвищення податків для багатих і зниження цін на ліки.

Крім того, Байден оголосить про рішення побудувати тимчасовий порт у секторі Гази для постачання гуманітарної допомоги палестинцям.

За словами джерел CNN, він "забезпечить можливість приймати сотні додаткових вантажівок з гуманітарною допомогою щодня".

Теми: БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Байден
Трамп викликав Байдена на дебати
Байден звернеться до Конгресу, говоритиме і про Україну
Заява Байдена: другий термін Трампа, це повернення до "хаосу, розколу та темряви"
Останні новини
15:36
Італія веде перемовини з китайською Chery про запуск заводу з виробництва авто - Reuters
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:25
Голова молдовської Гагаузії заявила, що домовлялась в РФ про дешевий газ і "бонуси до зарплат"
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:20
Україні загрожує мільярдний дефіцит бюджету через європейський вуглецевий тариф
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:05
ЄС ухвалив закон про ШІ: компанії вважають його занадто суворим
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
Усі новини...
Реклама: