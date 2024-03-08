В ОП повідомили деталі візиту Зеленського до Туреччини

Офіс президента повідомив деталі візиту Володимира Зеленського до Туреччини, який відбудеться у п’ятницю, 8 березня.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За даними ОП, під час візиту Зеленський зустрінеться із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Лідери обговорять Формулу миру, організацію Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються в РФ.

"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, і зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

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