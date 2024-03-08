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Зеленський у Туреччині проінспектував, як будуються корвети для України

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 8 березня 2024, 18:08
Зеленський у Туреччині проінспектував, як будуються корвети для України
Володимир Зеленський, фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини побував на ферфі, де будують два корвети для України.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: Візит у Туреччину. Стамбул. Верфі, де будують корвети для наших Військово-морських сил. Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета "Іван Мазепа". Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України. Дякую за службу. Додаємо сили нашій державі".

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Деталі: За словами президента, він також ознайомився з перебігом будівництва другого корвета класу Ada, якому присвоїв ім’я гетьмана Івана Виговського.

Зеленський подякував президенту Туреччини та всім оборонним компаніям Туреччини й України, "які разом працюють заради того, щоб мир став ближчим і був надійним".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 8 березня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини.

Що було раніше:

  • У серпні 2023 року повідомлялось, що Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.
  • Зеленський своїм указом присвоїв корвету ім′я гетьмана Івана Виговського.
  • У серпні 2022 року Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні будує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

Теми: ЗеленськийТуреччинавійнакораблі
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