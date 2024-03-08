Зеленський у Туреччині проінспектував, як будуються корвети для України
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини побував на ферфі, де будують два корвети для України.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: Візит у Туреччину. Стамбул. Верфі, де будують корвети для наших Військово-морських сил. Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета "Іван Мазепа". Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України. Дякую за службу. Додаємо сили нашій державі".
Деталі: За словами президента, він також ознайомився з перебігом будівництва другого корвета класу Ada, якому присвоїв ім’я гетьмана Івана Виговського.
Зеленський подякував президенту Туреччини та всім оборонним компаніям Туреччини й України, "які разом працюють заради того, щоб мир став ближчим і був надійним".
Нагадаємо: 8 березня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини.
Що було раніше:
- У серпні 2023 року повідомлялось, що Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.
- Зеленський своїм указом присвоїв корвету ім′я гетьмана Івана Виговського.
- У серпні 2022 року Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні будує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".