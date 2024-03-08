Зеленський у Туреччині проінспектував, як будуються корвети для України

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини побував на ферфі, де будують два корвети для України.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: Візит у Туреччину. Стамбул. Верфі, де будують корвети для наших Військово-морських сил. Ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета "Іван Мазепа". Поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України. Дякую за службу. Додаємо сили нашій державі".

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Деталі: За словами президента, він також ознайомився з перебігом будівництва другого корвета класу Ada, якому присвоїв ім’я гетьмана Івана Виговського.

Зеленський подякував президенту Туреччини та всім оборонним компаніям Туреччини й України, "які разом працюють заради того, щоб мир став ближчим і був надійним".

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Нагадаємо: 8 березня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини.

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