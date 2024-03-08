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Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких і кримські татари

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 березня 2024, 21:48
Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких і кримські татари
Володимир Зеленський в Туреччині 8 березня. Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський особисто передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них є репресовані кримські татари.

Джерело: Зеленський заявив на пресконференції з Ердоганом

Пряма мова: "Дякую президенту за його зусилля зі звільнення наших громадян з російського полону. Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля".

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"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах".

Деталі: Президент також наголошує, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", зокрема він назвав Нарімана Джеляла, Леніє Умєрову, Сервера Мустафаєва та інших.

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Теми: ЕрдоганЗеленський
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