Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких і кримські татари

Президент України Володимир Зеленський особисто передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них є репресовані кримські татари.

Джерело: Зеленський заявив на пресконференції з Ердоганом

Пряма мова: "Дякую президенту за його зусилля зі звільнення наших громадян з російського полону. Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля".

Реклама:

"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах".

Деталі: Президент також наголошує, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", зокрема він назвав Нарімана Джеляла, Леніє Умєрову, Сервера Мустафаєва та інших.