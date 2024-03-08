Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких і кримські татари
Президент України Володимир Зеленський особисто передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них є репресовані кримські татари.
Джерело: Зеленський заявив на пресконференції з Ердоганом
Пряма мова: "Дякую президенту за його зусилля зі звільнення наших громадян з російського полону. Завдяки посередництву Туреччини нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля".
"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах".
Деталі: Президент також наголошує, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", зокрема він назвав Нарімана Джеляла, Леніє Умєрову, Сервера Мустафаєва та інших.