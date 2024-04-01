Reuters: Резиденцію прем'єра Лівії обстріляли з гранатометів
Резиденцію прем'єр-міністра Лівії Абдулхаміда аль-Дбейби обстріляли в неділю з гранатометів, обійшлося без жертв, повідомив агентству Reuters лівійський міністр.
Джерело: Reuters із посиланням на лівійського міністра
Деталі: Міністр, який говорив на умовах анонімності, підтвердив у своєму повідомленні, що атака завдала лише деякої шкоди. Він не розкрив жодних інших подробиць.
Двоє громадян заявили, що чули масові вибухи біля моря в елітному районі Тріполі Хей Андалус, де знаходиться резиденція прем'єр-міністра Дбейби.
Один громадянин розповів, що після того, як пролунали масові вибухи, в районі розгорнули важку техніку сил безпеки.
Уряд національної єдності Дбейби розпочав роботу у 2021 році та мав об’єднати країну, проте парламент на сході Лівії перестав визнавати його легітимність наприкінці того ж року після невдалої спроби провести національні вибори, це призвело до тривалого політичного глухого кута.
На початку березня троє лідерів заявили, що погодилися з "необхідністю" формування нового об'єднаного уряду, який би контролював проведення довготривалих виборів.
Дбейба пообіцяв не передавати владу новому уряду без проведення загальнонаціональних виборів.