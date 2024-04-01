Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала працівника УЗ, який готував ракетний удар по залізниці

Анастасія ПроцПонеділок, 1 квітня 2024, 13:00
СБУ затримала працівника УЗ, який готував ракетний удар по залізниці
фото: Служба безпеки України

У Чернігові правоохоронці затримали працівника "Укрзалізниці", який передавав окупантам інформацію про місця дислокації Збройних Сил України в області, і готував ракетний удар по залізниці. 

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, наприкінці лютого 2024 року співробітники спецслужби РФ завербували чернігівця, який працював на місцевому підрозділі Укрзалізниці.

Реклама:

Чоловік проводив розвідку та збирав відомості щодо переміщення, місця дислокації Збройних Сил України на території міста Чернігова та Чернігівської області. Також він інформував ворога про розміщення об’єктів військово-промислового комплексу України.

 
фото: СБУ

Крім того, зловмисник перевіряв розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ. Для цього він приховано відстежував рух ешелонів і фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок.

 
фото: СБУ

Зібрані дані чоловік надсилав окупантам разом із позначками на скріншотах "Google Maps". Цю інформацію загарбники планували використати для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, щоб порушити логістику ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: СБУ

Працівники СБУ затримали зловмисника під час виконання ворожого завдання. У чоловіка вилучили мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з агресором через месенджер. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.



Теми: СБУзалізницяракетний ударЧернігівська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
СБУ
Коригувала ракетні удари по Харкову: СБУ викрила працівницю дитсадка
СБУ про заяву МЗС Росії: Особливо цинічно в річницю звільнення Бучі
Наводила авіабомби на Сумщину: СБУ затримала агентку ФСБ
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: