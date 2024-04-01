СБУ затримала працівника УЗ, який готував ракетний удар по залізниці

У Чернігові правоохоронці затримали працівника "Укрзалізниці", який передавав окупантам інформацію про місця дислокації Збройних Сил України в області, і готував ракетний удар по залізниці.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, наприкінці лютого 2024 року співробітники спецслужби РФ завербували чернігівця, який працював на місцевому підрозділі Укрзалізниці.

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Чоловік проводив розвідку та збирав відомості щодо переміщення, місця дислокації Збройних Сил України на території міста Чернігова та Чернігівської області. Також він інформував ворога про розміщення об’єктів військово-промислового комплексу України.

фото: СБУ

Крім того, зловмисник перевіряв розвіддані окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки ЗСУ. Для цього він приховано відстежував рух ешелонів і фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок.

фото: СБУ

Зібрані дані чоловік надсилав окупантам разом із позначками на скріншотах "Google Maps". Цю інформацію загарбники планували використати для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, щоб порушити логістику ЗСУ.

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фото: СБУ

Працівники СБУ затримали зловмисника під час виконання ворожого завдання. У чоловіка вилучили мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з агресором через месенджер. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.





