За березень сухопутники знищили понад 300 російських дронів
Понеділок, 1 квітня 2024, 13:37
У березні 2024 року ППО Сухопутних військ знищила більше 300 російських безпілотників.
Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram
Дослівно: "Протягом березня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника, а саме:
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- БпЛА "Shahed-131/136" – 151 од.;
- БпЛА "Zala" – 45 од.;
- БпЛА "Supercam" – 13 од.;
- БпЛА "Ланцет" – 92 од.;
- БпЛА "Орлан-10" – 21 од.;
- БпЛА невизначеного типу – 4 од".
Деталі: Павлюк додав, що в умовах інтенсивних бойових дій сухопутні підрозділи продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.