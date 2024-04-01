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За березень сухопутники знищили понад 300 російських дронів 

Альона Мазуренко Понеділок, 1 квітня 2024, 13:37
За березень сухопутники знищили понад 300 російських дронів 
ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У березні 2024 року  ППО Сухопутних військ знищила більше 300 російських безпілотників. 

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram

Дослівно: "Протягом березня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника, а саме:

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  • БпЛА "Shahed-131/136" – 151 од.;
  • БпЛА "Zala" – 45 од.;
  • БпЛА "Supercam" – 13 од.;
  • БпЛА "Ланцет" – 92 од.;
  • БпЛА "Орлан-10" – 21 од.;
  • БпЛА невизначеного типу – 4 од".

Деталі: Павлюк додав, що в умовах інтенсивних бойових дій сухопутні підрозділи продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.

Теми: безпілотникиРосіявійна
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