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Пропагандистці РФ Симоньян оголосили підозру в закликах до геноциду українців

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 квітня 2024, 14:25
Пропагандистці РФ Симоньян оголосили підозру в закликах до геноциду українців
Симоньян. скриншот

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Головній редакторці пропагандистському телеканалу Russia today інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників та публічні заклики до геноцид.

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За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Під час виступу на одному із таких шоу 23 грудня 2023 року вона публічно закликала до фізичного знищення патріотично налаштованої частини українського народу – жителів західних регіонів України.

Російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

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Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова.

Що передувало: В березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Теми: геноцидпропагандаРосіявійна
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