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У швейцарських Альпах лавина накрила кількох лижників, трьох знайшли мертвими

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 22:09
У швейцарських Альпах лавина накрила кількох лижників, трьох знайшли мертвими
Скріншот – швейцарська телерадіокомпанія SRF

У Швейцарії лавина накрила кількох лижників в районі популярного гірськолижного курорту Церматт, трьох знайшли мертвими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на швейцарську телерадіокомпанію SRF

Деталі: За даними поліції кантону Вале, щонайменше троє людей зникли безвісти.

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Поки невідомо, скільки людей потрапило під лавину, не виключено, що їх може бути більше, зазначив представник поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі триває широкомасштабна рятувальна операція.

Велика кількість свіжого снігу та штормовий вітер раніше спричинили значну лавинну небезпеку в південних альпійських регіонах Швейцарії.

Станом на понеділок, рівень лавинної небезпеки було підвищено до другого найвищого рівня (4) у деяких районах Граубюндена та південних долинах Вале.

Цієї зими в горах Швейцарії внаслідок сходження лавин загинуло 14 осіб.

Оновлено: Надвечір трьох лижників, які потрапили у лавину, знайшли мертвими. Ще одну постраждалу людину вдалося врятувати. 

На початку березня рятувальні служби шукали шістьох лижників, які зникли у швейцарських Альпах у складних погодних умовах. Згодом п'ятьох з них знайшли мертвими.

Перед цим чотири лижники загинули внаслідок сходження лавини в гірському регіоні Овернь в центральній Франції.

Теми: Швейцарія
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