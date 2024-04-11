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На півдні України зафіксували ворожі безпілотники

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 11 квітня 2024, 23:48
На півдні України зафіксували ворожі безпілотники
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російські війська увечері 11 квітня запустили на територію України з півдня ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний. Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області".

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Деталі: О 23:42 повідомили про нову групу ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

00.27 військові оновили напрямки руху безпілотників:

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;
  • БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
  • БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;
  • БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.

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Теми: безпілотникиШахедповітряна тривога
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