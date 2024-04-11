На півдні України зафіксували ворожі безпілотники

Російські війська увечері 11 квітня запустили на територію України з півдня ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний. Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області".

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Деталі: О 23:42 повідомили про нову групу ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

00.27 військові оновили напрямки руху безпілотників:

Мапа alerts.in.ua

БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;

БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;

БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;

БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.