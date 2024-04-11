На півдні України зафіксували ворожі безпілотники
Четвер, 11 квітня 2024, 23:48
Російські війська увечері 11 квітня запустили на територію України з півдня ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний. Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області".
Реклама:
Деталі: О 23:42 повідомили про нову групу ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
00.27 військові оновили напрямки руху безпілотників:
- БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;
- БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
- БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;
- БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.
ВІДЕО ДНЯ