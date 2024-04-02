Росіяни активізували авіацію для прикриття своїх штурмів − Генштаб

Російські окупанти атакують по всій лінії фронту, для підтримки своїх штурмів застосовують авіацію, загалом за добу на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 ударних БпЛА було знищено".

Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів окупантів зазнали населені пункти Попівка Чернігівської області; Середина-Буда, Лугівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Піщане, Терни, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Уманське, Яснобродівка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Орлівка, Очеретине, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Золота Нива Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області, Микільське Херсонської області.

З артилерії росіяни обстріляли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак окупантів у районі населеного пункту Терни Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де окупанти намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де загарбники за підтримки авіації понад 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − за добу 4 рази атакували позиції ЗСУ.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу окупантів.