США не пов'язують випадки "гаванського синдрому" з діями спецслужб Росії

Білий дім наразі не бачить зв'язку між випадками так званого "гаванського синдрому" і діями російських спецслужб.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Розвідувальна спільнота не доходила такого висновку. Зрозуміло, розвідка підготувала оцінку. Тож я маю переадресувати (це питання – ред.) до апарату директора національної розвідки за його оцінками".

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Деталі: Представниця Білого дому зазначила, що президентська адміністрація продовжує вивчати випадки "гаванського синдрому", а президент Джо Байден доручив федеральному уряду переконатися, що "постраждалі американські держслужбовці та їхні сім'ї отримали підтримку і своєчасний доступ до медичної допомоги".

Раніше журналісти-розслідувачі заявили про нові докази того, що серйозні проблеми зі здоров'ям - так званий "гаванський синдром" - у американських посадовців могли бути спричинені російською військовою розвідкою (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації, раніше відоме як ГРУ -ред.).

Явище отримало назву "гаванський синдром" після того, як співробітники посольства США на Кубі почали скаржитися на цю хворобу в 2016 році.

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Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, порушення рівноваги і нездатність зосередитися.

Симптоми, які тривали місяцями, супроводжувалися скаргами жертв на біль у вухах і відчуття сильного тиску в голові.

Державний департамент США у 2017 році вирішив скоротити значну кількість працівників американського посольства на Кубі після низки загадкових акустичних атак на американських дипломатів.

Нагадаємо, у 2021 році про випадки "гаванського синдрому" у дипломатів США повідомляли також в Австрії.

А напередодні у Пентагоні підтвердили, що один з посадовців відомства мав симптоми, схожі на "гаванський синдром" під час саміту НАТО у Вільнюсі.