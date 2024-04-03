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Глави МЗС Німеччини, Польщі і Франції: Європа має посилити свою оборону у три кроки

Ірина Балачук, Іванна КостінаСереда, 3 квітня 2024, 09:34
Глави МЗС Німеччини, Польщі і Франції: Європа має посилити свою оборону у три кроки
Анналена Бербок. Фото Getty Images

Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські країни-члени НАТО мають взяти на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на гостьову статтю Анналени Бербок, Радослава Сікорського та Стефана Сежурне, глав МЗС країн Веймарського трикутника, у виданні Politico

Деталі: Усі вони визнають, що Америка давно несе більший тягар в колективній обороні.

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Дослівно зі статті: "Європейські союзники повинні взяти на себе свою справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність взяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи.

Міцний трансатлантичний зв'язок залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, повинні усунути деякі з найбільш нагальних недоліків, які стали до болю очевидними протягом останніх місяців і років: прогалини в можливостях, готовності наших збройних сил, виробничих потужностях, логістиці, стандартизації і оперативній сумісності".

Деталі: Міністри вважають, що європейська оборона має бути сильнішою і більш дієздатною.

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Для цього, на їхню думку, європейські члени Альянсу повинні зробити наступні кроки:

  • виділяти мінімум 2% ВВП на оборону,
  • використовувати весь промисловий потенціал континенту для модернізації військових сил і засобів, нарощування виробництва і отримання економії від масштабу,
  • інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти технологічну перевагу і ліквідувати прогалини в силах і засобах.

"Через два роки своєї агресивної війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну і пережити нашу підтримку. Він також прагне перевірити нашу єдність і рішучість як союзників.

Таким чином, наша відповідь має ґрунтуватися на силі, єдності і співпраці. Ми повинні зробити так, щоб його агресія не виправдала себе – ані зараз, ані в майбутньому", – наголосили міністри у статті.

Передісторія:

  • Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонувавє створити фонд союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.
  • Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.

Теми: ЄвропаНАТОРосія
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