Глави МЗС Німеччини, Польщі і Франції: Європа має посилити свою оборону у три кроки

Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські країни-члени НАТО мають взяти на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на гостьову статтю Анналени Бербок, Радослава Сікорського та Стефана Сежурне, глав МЗС країн Веймарського трикутника, у виданні Politico

Деталі: Усі вони визнають, що Америка давно несе більший тягар в колективній обороні.

Реклама:

Дослівно зі статті: "Європейські союзники повинні взяти на себе свою справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність взяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи.

Міцний трансатлантичний зв'язок залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, повинні усунути деякі з найбільш нагальних недоліків, які стали до болю очевидними протягом останніх місяців і років: прогалини в можливостях, готовності наших збройних сил, виробничих потужностях, логістиці, стандартизації і оперативній сумісності".

Деталі: Міністри вважають, що європейська оборона має бути сильнішою і більш дієздатною.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього, на їхню думку, європейські члени Альянсу повинні зробити наступні кроки:

виділяти мінімум 2% ВВП на оборону,

використовувати весь промисловий потенціал континенту для модернізації військових сил і засобів, нарощування виробництва і отримання економії від масштабу,

інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти технологічну перевагу і ліквідувати прогалини в силах і засобах.

"Через два роки своєї агресивної війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну і пережити нашу підтримку. Він також прагне перевірити нашу єдність і рішучість як союзників.

Таким чином, наша відповідь має ґрунтуватися на силі, єдності і співпраці. Ми повинні зробити так, щоб його агресія не виправдала себе – ані зараз, ані в майбутньому", – наголосили міністри у статті.

Передісторія: