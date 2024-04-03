СБУ викрила брата і сестру, які хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ на Харківщині

На Харківщині правоохоронці затримали брата і сестру, які допомагали ворогу зірвати постачання української техніки та зброї на передову

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

фото: СБУ

Деталі: За даними слідства, у серпні 2023 року жінці написав співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ та запропонував їй збирати й передавати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Реклама:

Жінка погодилась на "пропозицію" та залучила до виконання завдань свого брата. На вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року брат і сестра навіть склали "зобов’язання" про співпрацю з окупантами.

фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, найбільше зловмисників цікавили залізничні мости, шляхопроводи й автотунелі під коліями. Також брат з сестрою встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці. Отриману інформацію вони передавали російському куратору у вигляді фотографій та геолокацій на Google-мапах.

фото: Харківська обласна прокуратура

Повідомляється, що на основі цих даних окупанти планували провести диверсію на залізничних лініях, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали зловмисників. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським ГРУ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.