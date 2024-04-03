СБУ викрила брата і сестру, які хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ на Харківщині
На Харківщині правоохоронці затримали брата і сестру, які допомагали ворогу зірвати постачання української техніки та зброї на передову
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора
Деталі: За даними слідства, у серпні 2023 року жінці написав співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ та запропонував їй збирати й передавати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.
Жінка погодилась на "пропозицію" та залучила до виконання завдань свого брата. На вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року брат і сестра навіть склали "зобов’язання" про співпрацю з окупантами.
За даними слідства, найбільше зловмисників цікавили залізничні мости, шляхопроводи й автотунелі під коліями. Також брат з сестрою встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці. Отриману інформацію вони передавали російському куратору у вигляді фотографій та геолокацій на Google-мапах.
Повідомляється, що на основі цих даних окупанти планували провести диверсію на залізничних лініях, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів.
Правоохоронці затримали зловмисників. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським ГРУ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.