Ракетний удар по Сумщині: один загиблий, поранена трирічна дитина
Середа, 3 квітня 2024, 12:17
Російські загарбники вранці 3 квітня нанесли ракетний удар по Краснопільській громаді Сумської області, у результаті чого одна людина загинула, ще двоє, включаючи трирічну дитину - травмовані.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Дослівно: "Сьогодні о 09 год. 25 хв росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури".
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Деталі: Повідомляється, через ракетний удар одна людина загинула. Також було травмовано двох жителів громади – батька та його трирічну дочку.
На місці працюють всі необхідні служби.