Ракетний удар по Сумщині: один загиблий, поранена трирічна дитина

Російські загарбники вранці 3 квітня нанесли ракетний удар по Краснопільській громаді Сумської області, у результаті чого одна людина загинула, ще двоє, включаючи трирічну дитину - травмовані.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні о 09 год. 25 хв росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури".

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Деталі: Повідомляється, через ракетний удар одна людина загинула. Також було травмовано двох жителів громади – батька та його трирічну дочку.

На місці працюють всі необхідні служби.