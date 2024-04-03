Кулеба закликав якнайшвидше надати Україні всі Patriot світу, які можливо
Середа, 3 квітня 2024, 16:01
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна має якнайшвидше отримати всі наявні у світі батареї Patriot, які можуть бути їй надані.
Джерело: Кулеба в соцмережі Х
Деталі: Очільник МЗС України провів зустріч із польським колегою Радославом Сікорським.
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Сторони обговорили, як Польща може зробити свій внесок у захист повітряного простору України від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень.
Пряма мова Кулеби: "Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет.
Це означає, що всі наявні в світі батареї "Петріотів", які можуть бути надані Україні, повинні бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає".
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