Кулеба закликав якнайшвидше надати Україні всі Patriot світу, які можливо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна має якнайшвидше отримати всі наявні у світі батареї Patriot, які можуть бути їй надані.

Джерело: Кулеба в соцмережі Х

Деталі: Очільник МЗС України провів зустріч із польським колегою Радославом Сікорським.

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Сторони обговорили, як Польща може зробити свій внесок у захист повітряного простору України від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень.

Пряма мова Кулеби: "Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет.

Це означає, що всі наявні в світі батареї "Петріотів", які можуть бути надані Україні, повинні бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає".