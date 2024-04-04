У п'ятницю в Україні потепліє, а в суботу – задощить

У п'ятницю в Україні переважно без опадів, крім західних областей, де прогнозують дощ. В суботу – удень короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: Укргідрометцентр, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У п'ятницю 5 квітня у західних областях України, а вдень і в Одеській, Вінницькій і Житомирській областях очікується невеликий, у Карпатах і Закарпатті помірний дощ, на решті території без опадів.

Реклама:

Вітер – західний, південно-західний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, у північних областях подекуди 0-2 градусів морозу, вдень 11-16 градусів тепла; на Закарпатті та в південній частині вночі 4-9 градусів тепла, вдень 15-20 градусів.

погода 5 квітня

У Києві 5 квітня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 13-15 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу, 6 квітня, вночі в Україні (крім заходу та півдня) без опадів; удень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9 градусів; на сході країни 1-6 градусів тепла; вдень 13-18 градусів.

погода 6 квітня

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9 градусів тепла, вдень 16-18 градусів.