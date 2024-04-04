Глава МВС: За час війни на мінах підірвалися 289 цивільних, серед них 15 дітей

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 289 цивільних загинули внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, серед них 15 дітей.

Джерело: Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Деокуповані території, райони, наближені до лінії фронту – у зоні найбільшого ризику. Там і проводиться основна роз’яснювальна робота. Але все ж в силу різних причин, на жаль, втрачаємо людей. 289 осіб загинуло внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, з них 15 дітей".

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Деталі: За словами Клименка, на мінах підриваються сільські жителі, які намагаються обробити поля, не дочекавшись офіційного дозволу від влади, та ті, хто "просто ігнорує всі заборони й ходить на небезпечні ділянки зібрати гриби, наприклад, чи просто прогулятися".

Також міністр розповів, що є й ті, хто знаходять міну чи якийсь боєприпас і намагаються його розібрати прямо на місці або ж несуть додому.

"Навіщо – питання відкрите. Але за цю незрозумілу цікавість люди платяться як здоров’ям, так і життям".

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