Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МВС: За час війни на мінах підірвалися 289 цивільних, серед них 15 дітей

Анастасія ПроцЧетвер, 4 квітня 2024, 12:51
Глава МВС: За час війни на мінах підірвалися 289 цивільних, серед них 15 дітей
Ігор Клименко, фото: Getty Images

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 289 цивільних загинули внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, серед них 15 дітей.

Джерело: Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Деокуповані території, райони, наближені до лінії фронту – у зоні найбільшого ризику. Там і проводиться основна роз’яснювальна робота. Але все ж в силу різних причин, на жаль, втрачаємо людей. 289 осіб загинуло внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, з них 15 дітей".

Реклама:

Деталі: За словами Клименка, на мінах підриваються сільські жителі, які намагаються обробити поля, не дочекавшись офіційного дозволу від влади, та ті, хто "просто ігнорує всі заборони й ходить на небезпечні ділянки зібрати гриби, наприклад, чи просто прогулятися".

Також міністр розповів, що є й ті, хто знаходять міну чи якийсь боєприпас і намагаються його розібрати прямо на місці або ж несуть додому. 

"Навіщо – питання відкрите. Але за цю незрозумілу цікавість люди платяться як здоров’ям, так і життям".

ВІДЕО ДНЯ



Теми: війнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
війна
Окупанти вдарили по Харківщині − убили чоловіка
45% українців вважають, що після війни Україна збереже свої території
Міноборони пояснило, що передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний"
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: