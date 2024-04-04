Катерининську площу в Одесі перейменують на Європейську

Площа Катерининська в Одесі, де колись стояв пам'ятник російській імператорці Катерині ІІ. Фото: Одеська міськрада

Історико-топонімічна комісія Одеси рекомендувала міськраді перейменувати Катерининську вулицю та площу в центрі міста, названих на честь російської імператорки Катерини ІІ. Запропонована назва – площа та вулиця Європейська.

Джерело: Одеська міська рада у соцмережах

Деталі: Відповідне рішення комісія ухвалила у четвер на своєму черговому засіданні.

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Також комісія запропонувала перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулицю Буніна - на вулицю Поліцейська (історична назва топоніму).

За інформацією місцевого видання "Думська", на засіданні також обговорювалося перейменування вулиці Пушкінської, але члени комісії розійшлися в думках. Щодо цього ще будуть дискусії.

Як пише видання, "багато в чому так сталося через "принципову позицію" голови муніципального управління культури Івана Ліптуги".

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