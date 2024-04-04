Катерининську площу в Одесі перейменують на Європейську
Історико-топонімічна комісія Одеси рекомендувала міськраді перейменувати Катерининську вулицю та площу в центрі міста, названих на честь російської імператорки Катерини ІІ. Запропонована назва – площа та вулиця Європейська.
Джерело: Одеська міська рада у соцмережах
Деталі: Відповідне рішення комісія ухвалила у четвер на своєму черговому засіданні.
Також комісія запропонувала перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулицю Буніна - на вулицю Поліцейська (історична назва топоніму).
За інформацією місцевого видання "Думська", на засіданні також обговорювалося перейменування вулиці Пушкінської, але члени комісії розійшлися в думках. Щодо цього ще будуть дискусії.
Як пише видання, "багато в чому так сталося через "принципову позицію" голови муніципального управління культури Івана Ліптуги".
Що передувало: Наприкінці 2022 року на площі Катерининській знесли пам'ятник Катерині ІІ.