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У Молдові знайшли фрагменти "Шахеда"

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловЧетвер, 4 квітня 2024, 18:22
У Молдові знайшли фрагменти Шахеда
Фото: Getty Images

На півдні Молдови, за 500 метрів від кордону з Україною, знайшли уламки дрона "Shahed", якими Росія постійно атакує Україну.

Джерело: Прикордонна поліція Молдови, інформує "Європейська правда"

Деталі: "Близько 14:15, біля села Етулія Вулкашенського району виявили фрагменти безпілотника з написом на крилі "Герань-2", – йдеться в повідомленні.

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Фото: Прикордонна поліція Молдови

Як зазначили молдовські прикордонники, уламки знайшли приблизно за 500 метрів від молдовсько-українського кордону.

Зону виявлення уламків оточили. На місце події прибули спецслужби.

"Наразі уламки безпілотника аналізуються фахівцями, які поки що не виявили жодних ризиків", – додали прикордонники.

ВІДЕО ДНЯ

Минулої п'ятниці Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

А у ніч проти 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 

Теми: МолдоваШахедвійна
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