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НАТО: Українські дрони вивели з ладу 10% нафтопереробки в РФ

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 4 квітня 2024, 19:17
НАТО: Українські дрони вивели з ладу 10% нафтопереробки в РФ
Пожежа на Новошахтинському НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ

За оцінками НАТО, удари українських дронів вивели з ладу мінімум 10% нафтопереробної інфраструктури Росії.

Джерело: посадовець Альянсу журналістам на умовах анонімності, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Співрозмовник зазначив, що в березні Росія помітно збільшила імпорт бензину з Білорусі та запровадила шестимісячну заборону на його експорт, щоб стабілізувати внутрішні ціни. Також Москва не виключає збільшення експорту сирої нафти, оскільки не може переробляти її в достатніх кількостях.

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"Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо, й понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат", – додав посадовець НАТО.

Він також звернув увагу на те, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 кілометрів, що підкреслює масштаб атак.

"Гадаю, що в подальшому все менше й менше таких об'єктів російської енергетичної інфраструктури будуть захищені від потенційних ударів, а на російську економіку в цій сфері чинитиметься все більший і більший вплив", – підсумував співрозмовник.

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Агентство Reuters раніше повідомило, що російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції, а їхні проблеми можуть посилитися через атаки українських безпілотників.

У Держдепі Сполучених Штатів відмовились коментувати, чи закликали США Україну не атакувати російські НПЗ, однак зазначили, що Вашингтон не підтримує удари по об’єктах на території РФ.

Теми: УкраїнаРосіянафтаНАТО
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