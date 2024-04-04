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У НАТО вважають, що Путін намагатиметься відтягувати оголошення мобілізації

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 21:46
У НАТО вважають, що Путін намагатиметься відтягувати оголошення мобілізації
Російські війська. Фото - Getty Images

Оцінка Північноатлантичного альянсу полягає в тому, що російський правитель Владімір Путін наразі намагатиметься відтягувати оголошення чергової хвилі мобілізації.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу

Деталі: За даними НАТО, які навів посадовець, наразі Росія може набирати приблизно 30 тисяч додаткових військових щомісяця, необхідних для компенсації втрат і підтримування своїх наступальних дій. Він також згадав про нещодавно підписаний Путіним указ про призов до армії.

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"Гадаю, що Путін станом на зараз продовжує намагатися відкласти будь-які інші широкомасштабні мобілізаційні заходи, що виходять за межі звичайного. У нього багато інших проблем удома, які треба вирішити, і йому потрібно, з погляду післявиборчого періоду, продовжувати демонструвати силу і впевненість", – оцінив співрозмовник журналістів.

З огляду на це, додав він, "це може означати, що звичайного циклу призову поки що буде достатньо".

Посадовець НАТО припустив, що всупереч публічним обіцянкам російського керівництва частина призовників може потрапити на фронт, але насамперед це дозволить скерувати частину вже наявних сил для війни в Україні.

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Окремо співрозмовник вказав, що наслідки мобілізації "дуже нерівномірно розподілені по всій Росії" та найбільше зачіпають віддалені регіони й представників меншин.

Раніше розвідка Великої Британії висловила думку, що збільшення числа нападів на військкомати і подібні установи в Росії може свідчити про недовіру до обіцянки лідера РФ Владіміра Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Між тим голова військового комітету НАТО Роб Бауер вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною.

Теми: НАТОПутінмобілізаціяРосія
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