Російські війська били по Харкову

Окупанти увечері 4 квітня знову завдали ударів по Харкову.

Джерело: міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 23:26 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Вже через дві хвилини міський голова повідомив, що у Харкові знову чутно вибухи.

Реклама:

Голова ОВА додав, що окупанти знову завдають удари по Харкову, закликав містян залишатися в укриттях.

Що передувало:

У Харкові вночі 4 квітня зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: 4 людини загинули, 12 поранені. Серед загиблих троє рятувальників.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться про те, як цивільні харків'яни потерпають від ударів окупантів у репортажі Української правди.