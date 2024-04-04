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Російські війська били по Харкову

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 23:54
Російські війська били по Харкову
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Окупанти увечері 4 квітня знову завдали ударів по Харкову.

Джерело: міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 23:26 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Вже через дві хвилини міський голова повідомив, що у Харкові знову чутно вибухи.

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Голова ОВА додав, що окупанти знову завдають удари по Харкову, закликав містян залишатися в укриттях.

Що передувало: 

У Харкові вночі 4 квітня зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: 4 людини загинули, 12 поранені. Серед загиблих троє рятувальників

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться про те, як цивільні харків'яни потерпають від ударів окупантів у репортажі Української правди.

Теми: Харківвибух
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