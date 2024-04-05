Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 80 авіаударів − Генштаб

Український воїн в окопі. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті залишається складною, окупанти тиснуть на усіх напрямках, за минулу добу загарбники завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, 108 разів обстрілювали позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки росіян в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку захисники відбили2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де окупанти намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де росіяни за підтримки авіації понад 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби окупанти за підтримки авіації здійснили 4 невдалі спроби атакувати позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − за минулу добу здійснили 5 безуспішних атак.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО окупантів.