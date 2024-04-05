СБУ затримала двох іноземців, які шпигували для ФСБ в Одесі
Служба безпеки затримала двох іноземців-агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу сил оборони на Одещині.
Джерело: Служба безпеки
Дослівно: "Служба безпеки зірвала нову спробу рашистів завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони на Одещині. Серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.
Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі.
За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах.
Після встановлення геолокацій "потрібних" об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи".
Деталі: Таким чином вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб "прозвітувати" до ФСБ.
Для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці Одеси та приховано фіксували потенційні "цілі".
Разом з цим вони "втемну" використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.
Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні.
При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів.
У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ.
Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ.
Фігурантів затрималм, коли вони проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів. У зловмисників вилучили телефон, який вони використовували тільки для спілкування з ФСБ.
Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.