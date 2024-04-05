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СБУ затримала двох іноземців, які шпигували для ФСБ в Одесі

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 квітня 2024, 10:33
СБУ затримала двох іноземців, які шпигували для ФСБ в Одесі
фото: СБУ

Служба безпеки затримала двох іноземців-агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу сил оборони на Одещині.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Служба безпеки зірвала нову спробу рашистів завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони на Одещині. Серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

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Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі.

За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах.

Після встановлення геолокацій "потрібних" об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи".

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Деталі: Таким чином вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб "прозвітувати" до ФСБ.

Для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці Одеси та приховано фіксували потенційні "цілі".

Разом з цим вони "втемну" використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.

Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні.

При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів.

У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ.

Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ.

Фігурантів затрималм, коли вони проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів. У зловмисників вилучили телефон, який вони використовували тільки для спілкування з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

 

Теми: СБУшпигунствоФСБРосія
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